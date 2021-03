Corona Update: Stadt und Landkreis Hof verlängern Allgemeinverfügung

Die Impfungen mit dem Wirkstoff des Herstellers AstraZeneca gehen weiter – auch hier in der Region. Die Zahlen sind indessen weiterhin hoch. Der Vogtlandkreis belegt mit 358 Platz zwei der bundesweiten Inzidenzwerte. Der Saale Orla Kreis ist nur noch knapp von der 300er Inzidenzmarke entfernt. Im Landkreis Wunsiedel kommen heute 27 Neuinfektionen und zwei Todesfälle in Zusammenhang mit Corona hinzu. Der Inzidenzwert liegt bei 212. Das Hofer Land meldet 59 weitere Corona-Infizierte. Während der Inzidenzwert in der Stadt auf 205 sinkt, steigt dieser im Landkreis auf 183 an. Stadt und Landkreis Hof verlängern außerdem die Allgemeinverfügung bis zum 11. April. Das heißt: Alle Schüler*innen bleiben weiterhin im Distanzunterricht. Ausgenommen davon sind Abschlussklassen. Für sie heißt es weiterhin Präsenz- und Wechselunterricht. Das gilt auch im Landkreis Tirschenreuth. Hier liegt die 7 Tage Inzidenz bei 181 – 28 weitere Menschen haben sich mit dem Virus infiziert.