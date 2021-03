Corona Update: Stadt und Landkreis Hof verlängern Allgemeinverfügung

Stadt und Landkreis Hof verlängern ihre Allgemeinverfügung: Auch in der kommenden Woche bleiben demnach alle Schüler*innen im Hofer Land weitestgehend im Distanzunterricht. In der Stadt Hof sind unaufschiebbare Prüfungen von Abschlussklassen davon ausgenommen. Die Prüflinge müssen jedoch im Abstand von mindestens 1,5 m sitzen. Im Landkreis Hof wechseln alle Schüler*innen der Abschlussklassen noch zwischen Präsenz- und Wechselunterricht. Auch die derzeitig bestehenden Schutzmaßnahmen für Alten- und Pflegeheime, Heime für Menschen mit Behinderung und Kliniken bleiben weiter erhalten. Die Allgemeinverfügung gilt vorläufig bis zum 11. April. Die Stadt Hof liegt laut Robert-Koch-Institut heute bei einer 7-Tage Inzidenz von 272, der Landkreis bei 203. Wir schauen noch in die restliche Region: Der Saale Orla Kreis rutscht in der RKI-Inzidenz-Liste auf den dritten Platz – mit einer Inzidenz von 332. Direkt dahinter der Vogtlandkreis mit 325. Der Landkreis Wunsiedel liegt bei einer 7-Tage Inzidenz von 212 und der Landkreis Tirschenreuth bei 179.

Hinzu kommen weitere Veranstaltungsabsagen. Diese findet ihr hier.

Mehr Infos zur Allgemeinverfügung gibts hier.