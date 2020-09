Corona-Update: Stadt und Landkreis Hof stehen bei 25 Fällen

Es ist die zweite außergewöhnliche Schulwoche mit Maskenpflicht. Eine Klasse aus der Region bleibt heute aber daheim. An der Gutenbergschule in Rehau ist ein Schüler einer ersten Klasse positiv auf das Corona-Virus getestet. 17 Mitschüler und eine Lehrkraft sind in Quarantäne, das Gesundheitsamt lässt sie jetzt testen. Weitere Auswirkungen auf den Schulbetrieb hat diese Maßnahme aber erstmal nicht.

Insgesamt ist die Zahl der Corona-Fälle in Stadt und Landkreis Hof übers Wochenende auf 25 angestiegen. Elf weitere Personen haben ein positives Testergebnis erhalten. Dabei handelt es sich überwiegend um Reiserückkehrer und Kontaktpersonen. Zwei Menschen konnten die Quarantäne wieder verlassen. Auch einen weiteren Todesfall meldet das Gesundheitsamt. Ein 77 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen ist gestorben.