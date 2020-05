Corona: Update Montag Nachmittag

Seit heute sind weitere Corona-Lockerungen in Kraft – derweil ist in Stadt und Landkreis Hof die Zahl der Corona-Toten um 2 Personen auf jetzt 34 gestiegen. Wie das zuständige Gesundheitsamt mitteilt, handelt es sich dabei um einen 67 Jahre alten Mann und eine 88 Jahre alte Frau aus zwei Pflegeheimen im Landkreis. Aktuell sind in Stadt und Landkreis Hof 67 Personen Corona-positiv – 10 weniger als noch gestern. Die Zahl der bisher festgestellten Coronafälle liegt bei 521 – davon gelten 420 Personen als wieder gesund.

Im Vogtlandkreis gibt es einen weiteren Corona-Todesfall: dabei handelt es sich um eine 93-jährige Patientin mit Vorerkrankungen, die in einer Pflegeeinrichtung im Vogtlandkreis verstarb. Damit liegt dort die Zahl der Todesopfer nach einer COVID19-Infektion derzeit bei 11.