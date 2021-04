Corona-Update: Stadt und Landkreis Hof beraten morgen über Corona-Regeln

Insgesamt scheinen sich die Corona-Zahlen im Moment zu stabilisieren: In der bundesweiten Statistik ist die Stadt Hof heute wieder nach oben auf Platz 6 mit einer Inzidenz von 305 geklettert. Von den Rekordwerten nach Ostern hat sie sich allerdings wieder entfernt. Das könnte auch Auswirkungen auf die strengeren Corona-Regeln haben, die hier gelten. Morgen wollen die Verantwortlichen bekanntgeben, wie es kommende Woche weitergeht. Den niedrigsten Wert in Bayern hat weiter der Landkreis Tirschenreuth mit einer Inzidenz von 70. Der Landkreis Wunsiedel liegt bei 148. In den restlichen Kreisen der Region liegt die Inzidenz im 200er-Bereich. Auch im Saale-Orla-Kreis: An den Schnellteststellen waren in der vergangenen Woche etwas weniger als vier Prozent der Tests positiv. Voraussichtlich am Montag soll eine weitere im Kino in Wurzbach dazukommen.