Corona-Update: Stadt Hof zweiten Tag unter 35

In Bayern gilt ab einer Inzidenz von 35 die 3G-Regel. Das heißt, ihr müsst in Innenräumen einen negativen Corona-Test vorlegen, wenn ihr nicht genesen oder geimpft seid. Das gilt zum Beispiel für die Gastronomie, aber auch für den Friseur oder den Kinobesuch. Was ist aber, wenn die Inzidenz wieder unter die kritische Marke sinkt? Das haben einige von euch in den sozialen Medien gefragt, weil das in der Stadt Hof der Fall ist. Gestern lag die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut bei 26, heute bei 31. Die 3G-Regel fällt aber erst dann weg, wenn der Wert drei Tage in Folge stabil unter 35 liegt. Das wäre in der Stadt frühestens am Sonntag soweit. Der Landkreis Hof hat heute eine Inzidenz von 20, der Landkreis Tirschenreuth von 25 und der Landkreis Wunsiedel liegt bei 47.