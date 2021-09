Corona Update: Stadt Hof wieder über 100er-Inzidenz

Seit heute gilt im Landkreis Hof die 3G-Regelung. Wenn ihr also zum Beispiel ins Restaurant oder zum Friseur wollt, müsst ihr nachweisen, ob ihr genesen, geimpft oder negativ getestet seid. Die 3G-Regel ist in Kraft getreten, weil der Landkreis seit mehr als drei Tage hintereinander über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 liegt. Für heute meldet das RKI im Landkreis Hof einen Inzidenzwert von 50,8. Auch in der Stadt Hof erwartet uns ab morgen die 3G-Regel. Nach aktuellem Stand ist der Inzidenzwert hier heute sogar wieder über die 100er Marke geklettert. Der genaue Wert liegt bei 124. Kurz vor Ferienende gibt es am Wochenende für die Schüler eine weitere Sonderimpfaktion im Hofer Impfzentrum. Mehr Infos dazu auf euroherz.de

(Symbolbild)

Die aktuellen Inzidenzwerte der Region im Überblick (laut RKI):