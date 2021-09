Corona Update: Stadt Hof ab Montag ohne 3G

Der Landkreis Tirschenreuth schafft es morgen schon: Ab dann unterschreitet er drei Tage in Folge den 35-er-Inzidenz Wert, die 3G-Regel entfällt demnach dort ab morgen. 3G bedeutet, dass jeder, der an Aktivitäten in Innenräumen teilnehmen will, vorzeigen muss, dass der- oder diejenige entweder geimpft, genesen oder negativ auf Corona getestet ist. Das gilt ab Montag auch für die Stadt Hof. Heute unterschreitet die Stadt den 35er-Wert zum dritten Tag, was bedeutet, dass ab Montag auch hier die 3G-Regel entfällt. Die 7-Tage-Inzidenz der Stadt liegt heute bei 24,4, die des Landkreises bei 28,6.