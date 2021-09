Corona-Update: Sondertests vor Schulbeginn im Hofer Land

Am Dienstag geht die Schule in Bayern wieder los. Damit die Schüler im neuen Schuljahr geschützt sind, bietet das Hofer Impfzentrum an diesem Wochenende wieder Sonderimpfaktionen an. Schüler ab 12 Jahren können sich heute und morgen mit dem Impfstoff von BionTech impfen lassen. Einen Termin braucht es nicht.

Aber auch Tests sind ein wichtiges Mittel, um Infektionen zu vermeiden. Stadt und Landkreis Hof bieten einen Tag vor Schulbeginn Sondertestmöglichkeiten an. Der Termin wurde geändert, damit die Tests am ersten Schultag nicht älter als 24 Stunden sind. Eine Übersicht gibt’s hier.