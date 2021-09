Corona Update: Sonderimpftermine und Sondertesttermine am Wochenende

Das Wetter wird ungemütlicher und gerade am Abend zieht es viele von uns schon wieder nach drinnen. Auch in Restaurants sitzen wir dann lieber im Innenraum als im Biergarten. Hier haben wir aber in den Landkreisen Hof und Wunsiedel und seit heute auch in der Stadt Hof nur Zutritt, wenn wir geimpft, genesen oder negativ getestet sind. Das schreibt die sogenannten 3G-Regel vor. Jeder, der sich gern noch gegen das Corona-Virus impfen lassen möchte, hat dazu am Wochenende wieder einige Möglichkeiten. Ab 11 Uhr gibt es den Impfstoff von Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson zum Beispiel in der Hockey-Hütte in Selb. Dort bekommt ihr nach der Spritze auch noch ein kleines Geschenk aus dem Fanshop der Selber Wölfe. Kurz vor Schulbeginn könnt ihr euch an zahlreichen Stationen in der Region auch noch einmal testen lassen. Einen Überblick über alle Sonderimpf- und Testaktionen findet ihr hier:

SONDERIMPFAKTIONEN IM LANDKREIS WUNSIEDEL:

Samstag, 11.09.2021

11:00 bis 16:15 Uhr in der Hockey Hütte der Selber Wölfe, Hanns-Braun-Str. 27, 95100 Selb Sonntag, 12.09.2021

14:00 bis 17:00 Uhr im Impfzentrum Wunsiedel, Rot-Kreuz-Str. 7, 95632 Wunsiedel

TESTTERMINE LANDKREIS TIRSCHENREUTH: