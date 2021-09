Corona-Update: Sonderimpftermine im Landkreis Wunsiedel

Die Tage, in denen ihr euch im Impfzentrum den Piks geben lassen könnt, sind langsam gezählt. Das Impfzentrum in Hof schließt Ende des Monats. Dann geht es in Helmbrechts weiter. In Sachsen machen die Impfzentren auch Ende September zu. Danach sollen Ärzte und Betriebsärzte übernehmen, sowie es auch bei anderen Impfungen der Fall ist. Bis Ende des Jahres bleiben in Sachsen außerdem 30 mobile Impfteams im Einsatz. Die sächsischen Krankenhäuser wollen ab Oktober auch verstärkt Corona-Impfungen für die Bevölkerung anbieten. 6000 Impfungen pro Woche könnten sie dort vergeben.

Diese Woche (Do, Sa, So) könnt ihr euch im Landkreis Wunsiedel wieder bei Sonderimpfaktionen impfen lassen. Morgen impft das Impfzentrum Wunsiedel von 10 bis 14 Uhr im bfz Marktredwitz. Am Samstag in der Hockeyhütte in Selb und Sonntag ist Sonderimpftag im Impfzentrum Wunsiedel.