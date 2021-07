Corona-Update: Sonderimpfaktionen in der Euroherz-Region

Sonderimpfaktionen sollen wieder mehr Tempo in die Impfkampagne bringen. Im Landkreis Wunsiedel scheint das Konzept zu funktionieren. Am vergangenen Wochenende haben sich mehr als 400 Menschen impfen lassen. Die Organisatoren des Impfzentrums haben jetzt weitere Termine geplant. Heute und morgen könnt ihr euch zwischen 13 und 17 Uhr ohne Termin im Impfzentrum in Wunsiedel impfen lassen.

In Stadt und Landkreis Hof gab es Anfang des Monats eine Sonderimpfaktion für Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren. Alle Schüler, die das Angebot in Anspruch genommen haben, bekommen an diesem Wochenende (Fr. & Sa.) ihren zweiten Piks. Anmelden müsst ihr euch dafür nicht nochmal. Morgen (31.7.) könnt ihr euch außerdem an der Bootshütte am Hofer Untreusee impfen lassen. Ihr könnt zwischen den Impfstoffen von Biontech und Johnson & Johnson wählen.