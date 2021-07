Corona-Update: Sonderimpfaktionen im Hofer Land

Letzte Woche wurde bekannt, dass die Delta-Variante des Corona-Virus mittlerweile auch im Hofer Land angekommen ist. Wie das Landratsamt heute mitteilt, wurden bisher sechs Fälle der Variante in Stadt und Landkreis Hof nachgewiesen. Das habe die Sequenzierung ergeben. Heute sind aber keine weiteren Personen positiv auf das Virus getestet worden. Die Inzidenz im Landkreis liegt laut Robert-Koch-Institut bei 3 und in der Stadt bei rund 17.

Nächste Woche könnt ihr euch im Hofer Land auch wieder ohne Termin impfen lassen. Am Dienstag geht das in der Diakonie am Park in Hof (von 14 bis 18 Uhr). Am Donnerstag in einer Woche (22.7.) könnt ihr euch in den Räumen der VHS in der Lutherschule in Münchberg ohne Termin einen Piks geben lassen.