Corona Update: Sonderimpfaktion in Marktredwitz

Die Einrichtungsbezogene Impfpflicht rückt immer näher und die Hoffnung ist groß, dass sich die Impfquote weiter erhöht. Bereits in dieser Woche starten die Impfungen mit dem Wirkstoff von Novavax. Für alle, die sich mit den Impfstoffen von Biontech oder Moderna versorgen lassen möchten, gibt es heute wieder einige Möglichkeiten.

Die Stadt Marktredwitz stellt gemeinsam mit dem Bayerischen Roten Kreuz eine Impfaktion im MAKkultur auf die Beine. Los geht’s um 12 Uhr. Bis 16 Uhr könnt ihr euch dann eure Erst-, Zwei-, oder Auffrischungsimpfung abholen. Insofern eure Booster-Impfung länger als drei Monate zurückliegt, könnt ihr euch hier auch schon die Viertimpfung abholen. Tests und Impfungen gibt es auch bei der Firma Rosenthal in Selb: Eventhalle Firma Rosenthal (Philip-Rosenthal-Platz1, 95000 Selb) // 11-14 Uhr und 15-18 Uhr

Im Hofer Land finden Impfaktionen im Ärztezentrum Moschendorf in Hof, sowie in der Praxis Dr. Häußinger / Dr. Gebert in Lichtenberg und Berg statt. Außerdem gibt es wieder eine Sonderimpfaktion für Kinder von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr im Impfzentrum Helmbrechts.