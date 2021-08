Corona-Update: Sonderimpfaktion am Weißenstädter See ein Erfolg

Während manche noch nicht einmal ihre erste Corona-Impfung haben, bekommen andere schon ihre dritte Spritze. In Bayern sind heute nämlich die Auffrischungsimpfungen gestartet. Geimpft werden jetzt erstmal Bewohner von Pflegeeinrichtungen, Menschen mit Immunschwäche, oder Pflegebedürftige, die zuhause wohnen. Außerdem hat die Ständige Impfkommission ihre Empfehlung für Kinder und Jugendliche geändert. Sie spricht sich jetzt für eine Impfung für alle ab 12 Jahren aus.

Auch in der Euroherz-Region wird fleißig weitergeimpft. Bei der Sonderimpfaktion am Weißenstädter See haben sich gestern 130 Menschen eine Spritze gegen das Virus geben lassen. Neue Corona-Fälle gibt es im Landkreis Wunsiedel nicht. Dafür wurden im Landkreis Hof drei weitere Personen positiv auf Corona getestet, in der Stadt Hof niemand. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis liegt laut Robert-Koch-Institut bei 10,5 und in der Stadt bei 24.