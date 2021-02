Corona Update: Soldaten unterstützen Tests in Tirschenreuth

Fast überall in der Euroherz Region sind die Corona Inzidenzwerte gesunken. Nur im Landkreis Wunsiedel ist die 7-Tage Inzidenz laut Robert Koch Institut etwas gestiegen. Hier kommen 31 Neuinfektionen hinzu. Außerdem sind zwei Männer im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Das Hofer Land meldet 27 positiv auf das Virus getestete Personen. Wie das Landratsamt informiert, ist die zentrale Teststelle an der Hofer Freiheitshalle auch an diesem Wochenende für PCR Tests von 13-14 Uhr geöffnet. Schnelltests gibt es ab Morgen an den vier neuen Stationen in Naila, Rehau, Münchberg und Oberkotzau. Der Landkreis Tirschenreuth ist deutschlandweit mit 297 immer noch an der Spitze der Inzidenzwerte. Hier helfen Soldaten nun bei den Testungen. Der Saale Orla Kreis und der Vogtlandkreis liegen weiterhin unter der 200er 7-Tage Inzidenzmarke. Im Vogtlandkreis sind zudem 10 Fälle der britischen Corona-Mutation aufgetreten.

