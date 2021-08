Corona Update: So sind die Inzidenzen in der Region

Müssen wir zukünftig vorzeigen, dass wir vollständig geimpft sind, wenn wir in die USA einreisen wollen? Das plant zumindest Medienberichten zufolge die US-Regierung. Die Einreisebeschränkungen sollen damit auch für vollständig geimpfte Menschen aus Europa wegfallen, wie unter anderem die New York Times berichtet. Mit solchen Überlegungen steht natürlich auch immer die Frage im Raum: Was dürfen geimpfte Personen und was dürfen nicht-Geimpfte dann noch? Und auch die Frage, welche Rolle zukünftig die Inzidenzen spielen, ist weiterhin präsent. Noch hilft sie jedoch vielen Menschen, die aktuelle Corona-Lage einzuschätzen. Der Blick auf die Region zeigt, hier sieht es Inzidenz-technisch gut aus: Der Landkreis Wunsiedel weist heute laut Robert-Koch-Institut eine 7-Tage-Inzidenz von 1,4 auf, im Landkreis Hof liegt sie bei 4,2, in der Stadt dagegen bei 2,2. Die Inzidenz des Vogtlandkreises liegt aktuell bei 2,7. Der Saale-Orla-Kreis meldet mit 8,7 den höchsten Wert der Euroherz-Region.