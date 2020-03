Corona-Update: Sieben weitere Tote – Marktredwitz sagt Veranstaltungen bis Mitte Mai ab

Auch wenn das schöne Wetter am Wochenende wieder einige nach draußen getrieben hat, halten sich die meisten im Großen und Ganzen an die Ausgangsbeschränkungen. Und das ist auch dringend notwendig, denn auch in der Region steigt die Zahl der bestätigten Corona-Fälle immer weiter an.

Der Schwerpunkt liegt weiter in Mitterteich im Landkreis Tirschenreuth. Insgesamt meldet das Landratsamt jetzt 454 Fälle. Über das Wochenende sind sieben weitere Menschen gestorben. Alle waren über 75 Jahre alt und hatten meist Vorerkrankungen. Der Landkreis Wunsiedel meldet jetzt 197 bestätigte Fälle. Marktredwitz hat heute alle Veranstaltungen bis 17. Mai abgesagt. Im Hofer Land sind 153 Fälle gemeldet. In den Seniorenheimen in Rehau und Bad Steben und in einem Heim in Hof haben sich Bewohner oder Personal angesteckt. Im Vogtland sind es jetzt 106 Fälle. Der Anstieg ist geringer als zuvor ausgefallen. Der Saale-Orla-Kreis meldet 32 Fälle. Die Bewohner des Seniorenheims in Triptis gelten als stabil. Zwei kamen vorsichtshalber ins Krankenhaus.