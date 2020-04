Corona-Update: Sieben weitere Tote – Ärzte dringend gesucht

Der Kampf gegen das Coronavirus schlägt langsam an. Doch die Lage ist in Bayern weiter ernster als im restlichen Deutschland. Viele Forscher sollen nun helfen, mehr Licht ins Dunkel zu bekommen. Sie sollen sich auch mit einem der Hotspots, dem Landkreis Tirschenreuth beschäftigen. Er meldet jetzt 702 bestätigte Corona-Fälle. Sechs weitere Menschen sind gestorben. Das Landratsamt sucht Ärzte im Ruhestand oder in Elternzeit, die das Gesundheitsamt unterstützen können. Firmen sind aufgerufen, möglichst von zuhause zu arbeiten und Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Auch der Saale-Orla-Kreis meldet den ersten Todesfall. Dabei handelt es sich um eine 93 Jahre alte Bewohnerin aus dem betroffenen Seniorenheim in Triptis. Ob sie tatsächlich an dem Virus gestorben ist, steht nicht fest. Insgesamt ist die Zahl der Corona-Fälle auf 60 gestiegen. Auch im Landkreis Wunsiedel gibt es die ersten Fälle in Seniorenheimen. 319 sind insgesamt bestätigt. Im Hofer Land sind es 245 Fälle und im Vogtland 131.

Tel. Landratsamt Tirschenreuth: 09631 88-211