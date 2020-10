Corona Update: Sechs neue Infizierte in Schleiz

Weil die Zahl der Corona-Infizierten in Deutschland innerhalb eines Tages auf über 4000 gestiegen ist, macht sich der Präsident des RKI, Wieler, Sorgen. Hier in der Region steigt die Zahl in Schleiz – sechs weitere Menschen haben sich mit Corona infiziert. Darunter sind auch Kinder, die Kontakt zu Infizierten am Michaelisheim in Schleiz gehabt haben. Die Infektionsketten seien nachvollziehbar, so das Gesundheitsamt. Im Hofer Land kommt unterdessen keine neue Infektion dazu, im Landkreis Wunsiedel sind aktuell 23 Personen infiziert. Im Vogtlandkreis sind aktuell 88 Personen erkrankt, der Landkreis Tirschenreuth meldet sieben neue Infektionen.