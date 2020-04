Corona-Update: Schwerpunktpraxis im Landkreis Wunsiedel in Planung

So einen Sommer wie in diesem Jahr haben wir wohl alle noch nicht erlebt. Alle Veranstaltungen bis Ende August sind verboten. Reisen sind sehr unwahrscheinlich. Grund ist das Corona-Virus. Auch in der Region sind die Zahlen heute wieder angestiegen, mittlerweile aber deutlich langsamer.

Im Vogtland ist ein 85 Jahre alter Mann mit Vorerkrankungen im Krankenhaus gestorben. Insgesamt sind 270 Menschen positiv getestet. Im Landkreis Wunsiedel sind zwei weitere Menschen gestorben. 564 Menschen gelten als infiziert. Spezielle Tracing Teams unterstützen die Gesundheitsämter seit dieser Woche. Auch eine Schwerpunktpraxis für Verdachtsfälle soll bald öffnen. Im Hofer Land gibt es 396 Corona-Fälle und im Saale-Orla-Kreis 101. Die meisten Fälle meldet weiter der Landkreis Tirschenreuth mit 1026. Sechs weitere Menschen sind gestorben.