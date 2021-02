Corona Update: Schulen Wunsiedel und Hof

Wenn die Schüler und Schülerinnen in der vergangenen Zeit gesagt haben, dass sie in die Schulen gehen, könnten sie durchaus das Wohnzimmer oder die Küche gemeint haben. Ab Montag geht’s aber zumindest für einen Teil wieder in die richtige Schule. Stadt und Landkreis Hof erlauben ab übermorgen zumindest den Abschlussklassen der FOS/BOS und Gymnasien den Präsenz- und Wechselunterricht. Auch im Landkreis Wunsiedel werden Prüfungen weg vom Distanzunterricht wieder möglich. Das betrifft auch die beruflichen Schulen im Fichtelgebirge. Im Landkreis werden unterdessen zwei Verfügung verlängert. Das heißt: Pendlerquarantäne für Grenzgänger und die FFP2-Maskenpflicht an den Teststellen bleiben bestehen.

Statement Staatliches Schulamt: (Quelle: Landratsamt Wunsiedel)

„Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens im Landkreis Wunsiedel i. F. hat der Führungsstab des Landkreises Wunsiedel i. F. in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt und dem Schulamt im Rahmen einer Allgemeinverfügung folgende Vorgehensweise beschlossen. Im Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge findet weiterhin Distanzunterricht für alle Schularten statt. Dies gilt nicht für die Abhaltung schriftlicher Prüfungen im dafür erforderlichen Zeitumfang in den dafür vorgesehenen Jahrgangsstufen. Außerdem dürfen berufliche Schulen für die Teilnehmer aus Abschlussklassen zur Vorbereitung bis 31. Juli 2021 abgeschlossener Kammerprüfungen sowie Gesellen- und Meisterprüfungen die notwendigen praktischen Vorbereitungsarbeiten und Prüfungen durchführen, soweit dies nur in den Räumen der Schule möglich ist.“