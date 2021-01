Corona Update: Schulen weiter im Distanzunterricht

Der bayerische Kultusminister Michael Piazolo hat in einer Pressekonferenz am Nachmittag mitgeteilt, dass bis zum 29. Januar weiterhin kein Präsenzunterricht stattfinden wird. Aus diesem Grund fahren bis dahin auch keine Schulbusse der HofBus Gmbh. Der Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen zeigt, dass die Inzidenzwerte im Kreis Wunsiedel mit einem Wert von 341 und der Stadt Hof mit 264, in ganz Bayern am höchsten sind. Im Landkreis Wunsiedel sind drei Frauen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. In der Stadt Hof kommt ein neuer Todesfall hinzu. In einer aktuellen Mitteilung kritisiert die CSU-Stadtratsfraktion außerdem, dass die Stadt ihre Bürger nicht ausreichend mit Informationen über die Maßnahmen versorgt. Der Landkreis Tirschenreuth meldet 22 Neuinfektionen und zwei Todesfälle. Im Saale Orla Kreis sind laut Robert Koch Institut 54 neue Fälle hinzugekommen. Der Inzidenzwert liegt weiterhin knapp über 300. Im Vogtlandkreis ist der Inzidenzwert wieder über die 200er Marke geklettert – mit 253 neuen Corona Fällen.