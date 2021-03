Corona Update: Schulen im Landkreis Hof kehren zu Präsenzunterricht zurück

Das Corona Update für die Region: Die Stadt Hof liegt im bundesweiten Vergleich im RKI-Inzidenz-Ranking weiter auf dem zweiten Platz: Mit einer Inzidenz von 351. Der Landkreis Hof steht dagegen vergleichsweise gut da – mit einer Inzidenz von 115. Wie das Landratsamt aktuell mitteilt, dürfen die Schüler_Innen von Abschlussklassen im Landkreis ab kommenden Montag in den Präsenz- und Wechselunterricht zurückkehren. Bei den beruflichen Schulen kann es zu Sonderregeln kommen, über die die Schulen selbst informieren. Weil in der Stadt Hof der Inzidenzwert weiterhin sehr hoch ist, bleiben dort alle Schulen im Distanzunterricht. Nur unaufschiebbare Prüfungen von Abschlussklassen können in Präsenzform mit einem Abstand der Prüflinge von mindestens 1,5 m durchgeführt werden. Der Vogtlandkreis ist nach oben gerutscht und hat eine Inzidenz von 252. Verbessert hat sich hingegen der Landkreis Wunsiedel – er hat eine Inzidenz von 242. Auch der Saale Orla Kreis verbessert sich und fällt knapp unter die 200er Marke. Dort liegt auch der Landkreis Tirschenreuth.