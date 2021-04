Corona-Update: Schüler im Hofer Land bleiben weitgehend zuhause

Und damit zu den aktuellen Corona-Zahlen in der Region: Die Stadt Hof bleibt mit einer Inzidenz von 429 weiterhin bundesweit an der Spitze, der Landkreis Hof liegt mit 337 auf Platz drei. Das führt dazu, dass alle Schulklassen im Stadtgebiet in den kommenden zwei Wochen im Distanzunterricht bleiben. Im Landkreis Hof müssen außer den Abschlussklassen der weiterführenden Schulen alle Schülerinnen und Schüler in der kommenden Woche von zuhause aus lernen.

Im Saale-Orla-Kreis öffnen die Schulen erst am 19. April. Hier liegt die Inzidenz bei 241. Der Vogtlandkreis liegt noch höher bei 256. Hier sind erstmal keine Lockerungen geplant, auch wenn das die sächsischen Corona-Regeln erlauben würden.

Der Handel in den Landkreisen Wunsiedel (Inzidenz: 141) und Tirschenreuth (115) kann zumindest auf Click-and-Meet-Projekte mit Testpflicht ab der kommenden Woche hoffen. Hier liegt die Inzidenz noch unter 200.