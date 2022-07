Corona Update: Sächsische Schulen erhalten CO2-Ampeln

Dass das Corona-Virus auch im Sommer keine Pause einlegt, zeigen die aktuellen Inzidenzwerte der Region deutlich. Durch die Aufhebung der Maskenpflicht und viele Veranstaltungen, sind die Zahlen angestiegen. So ist der Landkreis Wunsiedel mit einer Inzidenz von rund 2409 auf Platz drei in Deutschland – gefolgt vom Landkreis Hof mit einem Wert von 1734. Um die Schülerinnen und Schüler in Sachsen bestmöglich vor dem Virus zu schützen, sollen alle öffentlichen und freien Schulen mit CO2-Ampeln ausgestattet werden.

Damit folgt die Staatsregierung einer Empfehlung des Expertenrates der Bundesregierung. Auf die flächendeckende Ausstattung hat sich das Kabinett heute geeinigt. Die CO2-Ampeln zeigen an, wann der Raum mit Frischluft versorgt werden muss. Im Winter kann das ein zu geringes oder zu häufiges Lüften vermeiden. Etwa 45.000 Lüftungsampeln werden den Schulträgern zur Verfügung gestellt. Dafür investiert der Freistaat Sachsen rund zehn Millionen Euro, (unter der Voraussetzung, dass der Haushalts- und Finanzausschuss des Sächsischen Landtags seine Zustimmung dazu erteilt.) Derweil hat das Bayerische Kabinett beschlossen, die Corona-Maßnahmen um weitere vier Wochen bis zum 20. August zu verlängern.