Corona-Update: Sachsen will Corona-Maßnahmen aufheben

Seit Ende letzten Jahres gilt in Bayern keine Isolationspflicht mehr. In anderen Bundesländern gilt diese aber noch. Das betrifft auch Sachsen und damit unser vogtländisches Sendegebiet. Doch auch hier sollen die Corona-Maßnahmen jetzt wegfallen. Konkret soll ab Freitag (3.Februar) die Isolationspflicht in Sachsen wegfallen. Auch landeseigene Corona-Maßnahmen, wie zum Beispiel Masken- und Testpflichten sollen dann ebenfalls nicht mehr gelten. Darüber will das Kabinett heute beraten, teilt der Freistaat Sachsen mit.