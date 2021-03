Corona Update: Sachsen lockert Kontaktbeschränkungen ab Montag

Wir gegen Corona. Auch Sachsen sagt Corona weiterhin den Kampf an. Nach den Bund-Länder-Beschlüssen in dieser Woche hat Sachsen jetzt auf seiner Website bekannt gegeben, die Regeln auf Landesebene im Prinzip umzusetzen. Allerdings gibts auch Lockerungen ab Montag: Fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich treffen. Kids und Jugendliche unter 15 ausgenommen. Aber: Wenn die Inzidenzen wieder steigen und über 100 liegen, gibts auch hier erneut strengere Regeln. Die Schulen werden in Sachsen ebenfalls unter Test-Bedingungen geöffnet. Der Vogtlandkreis liegt weiterhin bei einer 7-Tage-Inzidenz von 200- Stand heute. Wenn sich diese Werte in Sachsen senken lassen, sind auch weitere Öffnungs-Schritte angedacht. Alle Infos zur neuen Verordnung in Sachsen findet ihr hier.