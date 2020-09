Corona-Update: Sachsen gibt grünes Licht für Weihnachtsmärkte

Sachsen will sich die Weihnachtszeit vom Corona-Virus nicht verderben lassen. Heute hat der Freistaat grünes Licht für Weihnachtsmärkte gegeben. Dabei soll es keine einheitlichen Regelungen geben, sondern die Behörden vor Ort sollen je nach regionaler Entwicklung Entscheidungen treffen.

Im Vogtland gäbe es momentan schärfere Beschränkungen. Der Landkreis überschreitet die Rate von 20 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in einer Woche. Grund ist ein Corona-Ausbruch in einem Seniorenheim in Markneukirchen. Der Landkreis Wunsiedel liegt momentan sogar über dem Signalwert von 35 Neuinfektionen. Im Rest der Euroherz-Region sind die Zahlen zuletzt zurückgegangen.