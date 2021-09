Corona Update: Sachsen führt 2G-Optionsmodell ein

Nicht nur in Bayern, sondern auch im Freistaat Sachsen hat sich das Kabinett heute zusammengefunden. Wie die Sächsische Sozialministerin Petra Köpping mitteilt, führt der Freistaat das sogenannte „2G-Optionsmodell“ ein. Das betrifft Menschen über 16 Jahren, die nicht geimpft oder genesen sind.

Für Veranstaltungen oder Aktivitäten in öffentlichen Innenräumen, wie zum Beispiel im Restaurant oder einer Diskothek, dürfen die Verantwortlichen künftig selbst entscheiden, ob sie nur noch Genesenen und Geimpften Zutritt gewähren. Mit der 2G-Regel können dann auch der Mindestabstand, die Maskenpflicht oder eine Besuchergrenze entfallen. In Sachsen gibt es neben der 7-Tage Inzidenz als Richtwert jetzt eine zusätzliche 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz. Bei der 7-Tage Inzidenz ging es bisher um die Anzahl der mit Corona erkrankten Menschen, pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen. Die 7-Tage Hospitalisierungs-Inzidenz zeigt künftig die Anzahl der mit Covid19 Patienten belegten Betten in Krankenhäusern, pro 100.000 Einwohnern in den letzten sieben Tagen. Das soll einen besseren Überblick über die Auslastung der Krankenhausbelegung geben.