Corona Update: Saale Orla Kreis wieder unter 200er Inzidenz

Ab Montag heißt es für die Abschlussklassen im Landkreis Hof wieder zurück zum Präsenz- und Wechselunterricht. Der Grund dafür ist der aktuelle Inzidenzwert von 115. In der Stadt Hof bleibt es indessen aber weiterhin beim Distanzunterricht. Die 7-Tage Inzidenz ist auf 351 gestiegen. Das Hofer Land meldet heute 62 Neuinfektionen und einen Todesfall in Zusammenhang mit dem Virus. Der Vogtlandkreis hat heute laut RKI einen Inzidenzwert von 252. Im Landkreis Wunsiedel sinkt die Inzidenz leicht auf 242 – 27 weitere Menschen haben sich mit dem Virus infiziert. Im Landkreis Tirschenreuth ist eine Person an und eine mit Corona verstorben – 34 Neuinfektionen kommen hinzu. Die Inzidenz liegt bei 184. Der Saale Orla Kreis unterschreitet heute die 200er Inzidenzmarke.