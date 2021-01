Corona Update: Saale Orla Kreis weiterhin über 400

Auch hier in der Euroherz Region müssen wir ab Montag beim Einkaufen oder Bus und Bahn fahren eine FFP2 Maske tragen. Grund dafür ist die Angst vor der Mutation und der schnellen Ausbreitung des Virus. Während fast in der gesamten Euroherz Region der Bewegungsradius auf 15 km eingeschränkt ist, können sich Bewohner des Saale Orla Kreises und auch des Landkreises Hof weiterhin uneingeschränkt bewegen. Im Landkreis Hof ist die Inzidenz noch unter 200 – im Saale Orla Kreis allerdings weiterhin weit über 400. In der Stadt Hof liegt die 7-Tages Inzidenz bei 220. Drei Menschen sind an oder mit dem Virus verstorben. Auch im Landkreis Wunsiedel gibt es erneut einen Todesfall. Die Inzidenz liegt aktuell unter 300. Der Vogtlandkreis meldet 107 neue Infektionen. Im Landkreis Tirschenreuth sind 35 weitere Menschen positiv auf das Virus getestet worden und zwei Personen verstorben. Auch wenn die Inzidenz hier momentan unter 200 liegt, gilt der Bewegungsradius weiter.