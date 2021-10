Corona-Update: Saale-Orla-Kreis vor nächster Warnstufe

Die Corona-Situation in der Euroherz-Region ist momentan sehr unterschiedlich ausgeprägt. Während der Landkreis Tirschenreuth mit 11 momentan die niedrigste Inzidenz in Bayern hat, liegen auch die beiden Bundesländer mit den höchsten Inzidenzen Thüringen und Sachsen in der Region. Der Vogtlandkreis hat zwar momentan mit 42 die niedrigste Inzidenz in Sachsen, trotzdem nimmt auch dort die Zahl der Corona-Patienten zu.

Dem Saale-Orla-Kreis drohen mit einer aktuellen Inzidenz von 184 erneut schärfere Regeln. Schon morgen könnte der Landkreis die 200er-Marke überschreiten und damit die Corona-Warnstufe 2 erreichen. Dann müssen die Behörden weitere Maßnahmen ergreifen, welche genau entscheiden sie selbst. Denkbar sind zum Beispiel Kontaktbeschränkungen oder weitere Auflagen in Schulen.