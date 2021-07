Corona Update: Saale Orla Kreis verzeichnet vergleichbar geringe Impfquote

„Wir müssen die aktuell entspannte Situation nutzen, um uns für die bevorstehende Zeit zu wappnen“ – so der Landrat des Saale Orla Kreises Thomas Fügmann zur aktuellen Impfquote im Landkreis. Wie das Landratsamt mitteilt, liegt der Saale Orla Kreis bei der Impfquote deutlich unter dem Thüringer Durchschnitt – bei der Anzahl an Erstimpfungen sogar auf dem vorletzten Platz. Auch wenn der Inzidenzwert aktuell (27.07.2021) bei 0,0 liegt, befürchtet Fügmann einen Anstieg – spätestens im Herbst. Deshalb hofft er auf mehr Beteiligung der Bevölkerung. Die aktuell recht geringe Impfbereitschaft zeigt sich auch in den Landkreisen Wunsiedel und im Hofer Land. Mit weiteren Sonder-Impfaktionen sollen aber noch mehr Bürger die Möglichkeit bekommen, sich gegen das Corona-Virus impfen zu lassen.