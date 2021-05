Corona-Update: Saale-Orla-Kreis verschickt Bescheide für Genesene

Zeitweise ist die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt Hof auf über 500 geklettert. Jetzt entspannt sich die Lage allmählich. Heute ist die Stadt sogar unter den Wert von 100 gerutscht. Mit Lockerungen ist aber frühestens ab dem kommenden Mittwoch zu rechnen. Im Landkreis Hof liegt die 7-Tage-Inzidenz heute bei rund 65. Im Landkreis Wunsiedel sogar nur bei 30, allerdings gibt es ein weiteres Todesopfer zu beklagen. Ein 79-jähriger Mann ist im Zusammenhang mit dem Corona-Virus verstorben. Der Saale-Orla-Kreis verzeichnet einen Inzidenzwert von 150. Seit heute versendet das dortige Landratsamt Bescheide an Corona-Genese. Mit dem Schreiben sollen sie nachweisen können, dass sie in den letzten sechs Monaten eine Corona-Infektion überstanden haben. Damit sind sie weitestgehend von der Test- und Quarantänepflicht, sowie von Kontaktbeschränkungen und der Ausgangssperre befreit.