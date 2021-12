Corona-Update: Saale-Orla-Kreis verschärft Maßnahmen

Ab heute gelten in unserem Sendegebiet im Saale-Orla-Kreis neue Corona-Maßnahmen.

Der Landkreis passt seine Allgemeinverfügung an die Regelungen des Freistaats Thüringen an. Stand gestern lag die Inzidenz bei zirka 1.300 und zählt zu den Hotspots in Deutschland. Gaststätten dürfen mit wenigen Ausnahmen nur noch Getränke und Essen zur Abholung oder Lieferung anbieten. Veranstaltungen drinnen sind außerdem auf 20 Personen, im Freien auf 30 Personen begrenzt. Kulturelle Veranstaltungen sind komplett verboten. Im Saale-Orla-Kreis gilt außerdem eine FFP2-Maskenpflicht, auch an belebten Plätzen oder Fußgängerzonen im Freien. In Thüringen gilt 2G-Plus außerdem nur für Geimpfte, wenn die zweite Spritze über sechs Monate zurückliegt.

Die vollständige Allgemeinverfügung des Saale-Orla-Kreises findet ihr hier.