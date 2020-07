Die Corona-Zahlen im Hofer Land bleiben unterdessen stabil: Momentan sind 49 Menschen positiv auf das Virus getestet. Auch in den anderen Landkreisen der Euroherz-Region steigen die Zahlen wieder leicht an. So ist auch der Saale-Orla-Kreis nicht mehr corona-frei. Wie das Landratsamt mitteilt, hat sich ein junger Mann im Spanienurlaub angesteckt. Schon vor der Rückkehr hatte er erste Symptome und sich dann in Deutschland direkt testen lassen. Der Mann und die Kontaktpersonen sind in Quarantäne.