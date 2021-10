Corona-Update: Saale-Orla-Kreis erreicht Warnstufe 2

Die Corona-Zahlen steigen wieder, deshalb wollen die Ministerpräsidenten der Länder einen Flickenteppich bei den Schutzmaßnahmen in den Wintermonaten vermeiden. Sie wollen weiter eine bundeseinheitliche Regelung, auch wenn die epidemische Lage von nationaler Tragweite Ende November auslaufen sollte. Der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz NRW-Ministerpräsident Armin Laschet:

Unterdessen hat der Saale-Orla-Kreis mit dem heutigen Tag die Corona-Warnstufe 2 erreicht. Weil in Thüringen wieder mehr Corona-Patienten auf Intensivstationen liegen, bleibt es bei der 3G-Regel in Innenräumen. Künftig gilt sie auch bei Kontaktsport im Freien. Bei öffentlichen Veranstaltungen sind maximal 500 Menschen erlaubt und bei privaten maximal 50. Geimpfte und genesene Menschen und Kinder, die noch nicht in der Schule sind, zählen nicht dazu. Die Inzidenz im Saale-Orla-Kreis liegt heute bei 221.