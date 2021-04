Corona-Update: Saale-Orla-Kreis bittet um mehr Impfstoff

Während die Corona-Infektionszahlen nur langsam sinken, zeigt sich ein deutlicher Fortschritt beim Impfen in der Region. In Hochfranken haben schon gut ein Drittel der Bevölkerung mindestens eine Impfung bekommen. Der Saale-Orla-Kreis hat dagegen noch Nachholbedarf, deshalb bittet Landrat Thomas Fügmann in einem Brief an das Gesundheitsministerium um mehr Impfstoff. Tagelang war der Landkreis an der Spitze der bundesweiten Corona-Statistik. Heute ist die Inzidenz auf 307 zurückgegangen. Dafür hat die Stadt Hof einen starken Sprung nach oben gemacht auf 329 und liegt damit im bundesweiten Vergleich auf Platz vier. Der Landkreis Hof und der Vogtlandkreis bewegen sich weiter im 200er-Bereich (Landkreis Hof: 269, Vogtlandkreis: 217). Im Landkreis Wunsiedel bleibt die Inzidenz mit 118 stabil. Der Landkreis Tirschenreuth hat weiter den niedrigsten Wert in Bayern mit 69.