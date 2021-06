Corona-Update: Reihenweise Zweitimpfungen in Sachsen ausgefallen

Die Sieben-Tage-Inzidenzen in der Euroherz-Region sind weiterhin niedrig. Der Landkreis Wunsiedel liegt sogar bei einem Wert von 0,0 und ist damit infektionsfrei. Der Landkreis Tirschenreuth liegt bei 1,4. Im Landkreis Hof wurde heute ein neuer Corona-Fall gemeldet, in der Stadt Hof keiner. Die Inzidenz im Landkreis liegt bei 8, in der Stadt bei 11. Der Vogtlandkreis bleibt konstant bei einem Wert von rund 2.

Während die Quote für die Zweitimpfung im Hofer Land weiter steigt, fallen in Sachsen reihenweise Zweitimpfungen aus. Eine Stichprobe des DRK Sachsen hat ergeben, dass zwischen dem 8. und 15. Juni 7.000 Zweitimpfungen weniger durchgeführt wurden als eigentlich geplant. Einige Termin wurden storniert, in anderen Fällen sind die Impflinge einfach nicht erschienen. Gesundheitsministerin Petra Köpping warnt: Nur doppelter Impfschutz helfe gegen die Delta-Variante. Die ist zuerst in Indien aufgetreten, jetzt gibt es aber auch schon erste Fälle in Deutschland, zum Beispiel in Bamberg.