Corona Update: Region wieder on top in Deutschland

Bei heißen Sommertemperaturen zuhause mit Schüttelfrost, Husten und Schnupfen: In den vergangenen Jahren eher selten. Doch die aktuelle Coronawelle hat auch der Sommer nicht stoppen können. Eine Rolle dürfte dabei auch spielen, dass wir wieder überall ohne Maske zusammen feiern können. Zum Beispiel sind nach dem Selber Wiesenfest nun vermehrt Corona-Fälle bekannt geworden.

Das deckt sich auch mit den aktuellen Inzidenzen: Der Landkreis Wunsiedel ist mit einer Inzidenz von rund 2409 auf Platz 3 in Deutschland. Gestern hat das Landratsamt zudem einen Todesfall gemeldet: Ein 23-Jähriger ist in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Nach dem Landkreis Wunsiedel folgt direkt der Landkreis Hof in der Liste des Robert-Koch-Instituts. Hier liegt die 7-Tage-Inzidenz aktuell bei 1734. Die Stadt Hof weist einen Wert von fast 1446 auf. Auch im Landkreis Tirschenreuth liegt die Inzidenz über 1000; weit darunter liegen die Zahlen im Vogtland und im Saale-Orla-Kreis.