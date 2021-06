Corona-Update: Quote bei Zweitimpfungen im Hofer Land steigt

Momentan konzentrieren sich die Impfzentren in der Region hauptsächlich auf den zweiten Piks, und auch da geht es gut voran. Im Hofer Land liegt die Quote bei den Zweitimpfungen mittlerweile bei 33 Prozent, bei den Erstimpfungen bei fast 58 Prozent. In Münchberg wird heute ein Sonder-Impftag veranstaltet, 100 Dosen des Impfstoffs von Johnson&Johnson werden verimpft. Im Saale-Orla-Kreis treten morgen weitere Lockerungen in Kraft. Wie im Landkreis Hof schon heute fällt dann in weiten Teilen die Testpflicht weg. Im Vogtlandkreis wird sich ab Montag einiges ändern, dann tritt nämlich die neue Corona-Schutz-Verordnung in Sachsen in Kraft. Im Vogtland dürfen dann zum Beispiel auch Hallenbäder und Thermen wieder öffnen. Im Landkreis Tirschenreuth liegt die 7-Tage-Inzidenz auch weiter bei 0,0. Der Landkreis Wunsiedel liegt bei 8. Weitere Werte findet ihr auf euroherz.de.

Saale-Orla-Kreis: 18,7

Landkreis Hof: 22,2

Stadt Hof: 34,9

Vogtlandkreis: 4,4