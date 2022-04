Corona-Update: Quarantänezeit in Bayern verkürzt

In der vergangenen Woche hieß es kurzzeitig, die Corona-Quarantäne sei ab Mai nur noch freiwillig. Nur einen Tag später ist Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach wieder zurückgerudert. In Bayern gibt es nun aber wirklich eine Neuerung in Sachen Quarantäne. Infizierte müssen sich ab morgen nur noch fünf Tage lang isolieren. Wenn sie seit 48 Stunden symptomfrei sind, müssen sie sich auch nicht mehr freitesten. Nur Mitarbeiter in Kliniken und Pflegeheimen brauchen weiterhin einen negativen Test. Kontaktpersonen müssen fortan gar nicht mehr in Quarantäne. Gesundheitsminister Klaus Holetschek erklärt diese Entscheidung mit dem sinkenden Infektionsdruck. Dass sich wieder weniger Menschen infizieren, zeigt sich auch in der Euroherz-Region. Im Hofer Land gibt es heute 158 neue Fälle, im Landkreis Wunsiedel sind es 181.