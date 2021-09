Corona Update: Quarantäneregelung an Schulen & aktuelle Zahlen

Im Vogtland sind die Sommerferien schon vorbei, im bayerischen Teil der Euroherz-Region beginnt die Schule in genau einer Woche. Das kommende Schuljahr soll möglichst für alle Schüler in Präsenz stattfinden. Die Gesundheitsminister der Länder haben sich am Abend auf einheitliche Regeln verständigt. So soll bei einzelnen Infektionsfällen nicht mehr die ganze Klasse in Quarantäne müssen, enge Kontaktpersonen können sich nach fünf Tagen wieder freitesten. Testen, Lüften und Maske tragen gehört also weiterhin zum Schulalltag. Nur wer geimpft oder genesen ist, bleibt von Quarantäne und Tests befreit.

Und dazu noch die Coronazahlen für die Region: In Hof liegt die 7-Tage-Inzidenz laut RKI heute bei 39,8 – also wieder über dem Schwellenwert von 35. Bleibt das so, dann greift wieder die 3G-Regel. Auch im Landkreis Hof liegt der Inzidenzwert weiterhin darüber, bei 37. Im Landkreis Wunsiedel liegt er bei 37,5. Im Vogtland bei 25,9, im Saale-Orla-Kreis bei 17,6. Und am besten steht der Landkreis Tirschenreuth mit einer Inzidenz von 7 da.