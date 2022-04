Corona-Update: Quarantäne doch nicht freiwillig?

Wer Corona hat, muss in Isolation. Das ist der aktuelle Stand. Dann die Meldung: Die Quarantäne sei ab Mai nur noch freiwillig. Diesen Vorschlag hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nun wieder zurückgenommen. Es soll jedoch bei der verkürzten Quarantäne von fünf Tagen bleiben. Beim Thema Impfpflicht liegt jetzt ebenfalls ein neuer Vorschlag auf dem Tisch. Der Bundestag will morgen über eine Corona-Impfpflicht ab 60 Jahren abstimmen. Diese soll ab Oktober gelten. Wer sich aktiv vor schweren Corona-Erkrankungen schützen will, hat heute auch ohne Pflicht die Möglichkeit zu weiteren freien Impfaktionen in der Region.

Von 12:00 bis 16:00 Uhr findet eine Aktion im MAKkultur in Marktredwitz statt.

Von 13:00 bis 19:00 Uhr könnt ihr euch in der Hofer Praxis BAG im Ärztezentrum Moschendorf impfen lassen.

Wie gewohnt impfen auch die Arztpraxen Dr. Häußinger/Dr. Gebert in Berg und Lichtenberg von 8:00 bis 11:00 Uhr.