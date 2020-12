Corona Update: Q12 in Selb in Quarantäne

Während im Moment die Diskussion ums Skifahren in diesem Winter ausbricht, steigen in der Euroherz-Region die Corona Zahlen. Im Hofer Land ist sie aber den zweiten Tag in Folge recht niedrig: Elf neue Fälle kommen heute dazu. Allerdings ist auch erneut eine Person an dem Virus verstorben. Den Landkreis Wunsiedel trifft es unterdessen etwas härter: Hier kommen 28 neue Fälle dazu. Ein Fall davon betrifft das Gymnasium in Selb. Die Q12 befindet sich in Quarantäne. Außerdem ist der Kindergarten Herz Jesu in Selb vorübergehend zu.