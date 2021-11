Corona-Update: Plauener Kita geschlossen

Flächendeckend 2G mit Maske und Abstand und in besonders sensiblen Bereichen wie Clubs und Discos 2G plus – diese Corona-Strategie hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder für die kommenden Wochen angekündigt. Bei letzterem Vorschlag müssten Geimpfte und Genesene zusätzlich einen negativen Schnelltest vorlegen. Auch über die Weihnachtsmärkte will Söder kommende Woche bei den Bund-Länder-Beratungen sprechen:

Sein sächsischer Amtskollege Michael Kretschmer fordert sogar die komplette Absage der Weihnachtsmärkte. Unterdessen plant die Bundesregierung Tschechien wieder als Hochrisikogebiet einzustufen, berichtet die Funke-Mediengruppe. Ungeimpfte Reiserückkehrer müssten dann zehn Tage in Quarantäne. Die Kita Gänseblümchen in Jößnitz bleibt bis Ende kommender Woche wegen mehrerer Corona-Fälle geschlossen. Im Vogtland ist die Inzidenz stark angestiegen auf 527.