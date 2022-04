Corona-Update: Plauener Impfzentrum schließt Ende Mai

Die Corona-Neuinfektionen gehen in der Euroherz-Region zurück. Derweil sinkt auch die Nachfrage nach Corona-Impfungen. Im Impfzentrum in Plauen habe die Zahl der Impfungen pro Tag im zweistelligen Bereich gelegen. Der DRK Rettungsdienst Oberes Vogtland zieht die Konsequenzen. Ende Mai wird das Impfzentrum in Plauen schließen. Die Mehrzweckhalle soll dann unter anderem wieder für Sportvereine freigegeben werden.

Hintergrund für die Schließung ist vor allem auch eine Entscheidung des Freistaats Sachsen, sagt Jörg Stingl, Geschäftsführer des DRK Rettungsdienstes Oberes Vogtland. Demnach soll es ab Juni nur noch ein Impfzentrum pro Landkreis oder kreisfreier Stadt geben. Für den Vogtlandkreis wird das dann voraussichtlich das Impfzentrum in Eich. Konkrete Verträge liegen aber laut Stingl noch nicht vor. Das Impfzentrum soll dann die Kapazität erstmal reduzieren. Für mögliche weitere Corona-Wellen soll es die aber auch schnell wieder hochfahren können.