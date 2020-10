Corona Update: Plauen sagt Weihnachtsmarkt ab

Im Landkreis Wunsiedel könnte es sein, dass die Corona-Ampel bald auf Dunkelrot umspringt. Heute kommen fünf weitere Infektionen dazu, damit sind aktuell 92 Personen erkrankt. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt bei 77,1. Die Stadt Wunsiedel schließt unterdessen ab morgen ihre Sportstätten, ebenso verfährt der Landkreis Wunsiedel. Betroffen sind der Schulsport sowie der Vereinssport. Im Hofer Land hat sich eine weitere Person mit Corona infiziert. Auch die Stadt Helmbrechts schließt das Rathaus und den städtischen Bauhof für den Publikumsverkehr.

Für den Fahrplan der Busse in Hof ändert sich ab morgen (DI) wieder einiges. Die Änderungen in den einzelnen Linien findet ihr unten. Da die Quarantäne für manche Busfahrer am Mittwoch endet, soll der Fahrplan voraussichtlich ab übermorgen etwas ausgeweitet werden. Im Saale Orla Kreis überschreitet die Zahl der Corona-Infektionen den unteren Grenzwert von 35. Der Landkreis Tirschenreuth meldet seit vergangenen Freitag 14 neue Fälle. Unterdessen steigt die Zahl der Corona-Infektionen im Vogtlandkreis auf 331 – die Stadt Plauen hat ihren Weihnachtsmarkt für dieses Jahr abgesagt.

Quelle: HofBus GmbH

Die Linie 1 setzt 6.30 Uhr am Sonnenplatz ein und fährt stündlich immer um halb bis 18.30 Uhr zum Heideweg. Von dort gelangen die Fahrgäste ab 6.46 Uhr bis 18.46 Uhr stündlich Richtung Sonnenplatz und von dort immer zur vollen Stunde Richtung Lindenbühl. Vom Lindenbühl fährt die Linie 1 von 7.15 Uhr bis 19.15 Uhr stündlich zum Sonnenplatz.

Die Linie 2 startet um 5.45 Uhr am Sonnenplatz und fährt stündlich bis 18.45 Uhr zum Vogelherd. Von dort kommen Fahrgäste ab 6.01 Uhr bis 19.01 Uhr stündlich in Richtung Sonnenplatz und von dort ab 6.15 Uhr stündlich bis 18.15 Uhr weiter nach Krötenhof. Ab Krötenhof fährt die Linie 2 stündlich von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr in Richtung Sonnenplatz beziehungsweise Vogelherd.

Die Linie 5 fährt regulär, endet jedoch um 18.30 Uhr am Sonnenplatz.

Die Linie 6 fährt ab 6.22 Uhr vom Sonnenplatz halbstündlich über die Ludwigstraße zur Hochschule. Die letzte Fahrt in Richtung Hochschule findet um 18.52 Uhr statt.

Die Linie 7 startet um 6.07 Uhr an der Hochschule und fährt stündlich über die Fabrikzeile zum Sonnenplatz. Die zweite Strecke der Linie 7 startet um 6.37 und führt dann stündlich über das Nahversorgungszentrum zum Sonnenplatz. Die letzte Fahrt der Linie 7 endet um 18.07 Uhr an der Hochschule.

Die Linie 10 startet um 13.05 Uhr am Schulzentrum in Richtung Sonnenplatz und fährt von dort um 13.15 Uhr weiter zur Breslaustraße, nach Leimitz und über die Wirthstraße zur Hochschule.

Schulbusse/Früheinsatzwagen:

Die Schulbusse E1, E2, E3, E4, E7, E8/2 und die Fahrt V9 zur Hochschule fahren regulär.

Der Schulbus E6 bedient die Haltestelle Zoo 7.05 Uhr und fährt weiter zum Studentenberg. Ab dort gilt der reguläre E6-Fahrplan.

Der Schulbus E8/1 fährt von der Hochschule um 7.10 Uhr über die Fabrikzeile zum Sonnenplatz. Um 7.25 Uhr geht es vom Sonnenplatz planmäßig weiter zum Schulzentrum.

Die Linie 12 ab Wölbattendorf fährt um 7.20 Uhr über Osseck regulär bis zum Schloßweg (7.45 Uhr) und endet dort.

Die Linie 10 startet um 7.25 Uhr in Leimitz und fährt über die Breslaustraße (7.30 Uhr) zum Nahversorgungszentrum (7.33 Uhr) und zum Sonnenplatz. Vor dort geht es um 7.45 Uhr weiter zum Schulzentrum.

Die Fahrt der Linie 2 ab Vogelherd (7.01 Uhr) bis Krötenhof (7.27 Uhr) findet statt.

Schulbusse/Mittagseinsatzwagen:

Die Schulbusse E11/1, E17, E19, E20 , E21 und die Fahrt V22 fahren regulär. Der Schulbus E11/2 fährt planmäßig bis Sonnenplatz (13.34 Uhr). Im Anschluss erfolgt die Einfahrt über den Schloßweg. Zwei Busse bedienen mittags den Schulbus E13 . Dieser fährt planmäßig bis zum Sonnenplatz (13.30 Uhr). Ab dort geht es weiter zu Heideweg, Unterkotzau und Vogelherd. Der Schulbus E15 fährt regulär bis zum Theresienstein und von dort zum Studentenberg. Anschließend weiter zum Zoo und nach Haidt.

Der Schulbus E18 fährt regulär bis Wölbattendorf. Die Fahrt erfolgt von dort weiter über Osseck und Heimstätten. Alle Haltestellen dieser Linienverläufe werden bedient.