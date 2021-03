Corona Update: Pilotprojekt im Hofer Land

Corona Impfungen beim Hausarzt des Vertrauens – das soll in Zukunft möglich sein. Im Hofer Land wird das bereits im Rahmen eines Pilotprojektes getestet. In der letzten Woche sind schon rund 260 Menschen durch zwei Arztpraxen geimpft worden. In dieser Woche wird in 12 Praxen im Hofer Land mit dem Impfen begonnen. Mehr Infos dazu gibt’s auf unserer Website. Die Zahl der Neuinfektionen in der EH-Region ist indessen weiterhin hoch.

Das Hofer Land meldet 53 Personen, die sich mit dem Virus infiziert haben. Der Großteil davon konnte als Kontaktperson 1 identifiziert werden. Die Stadt Hof liegt mit einer Inzidenz von 327 an der Spitze der bundesweiten Inzidenzwerte. Der Landkreis Hof hingegen, liegt bei einem Wert von 143. Im Landkreis Wunsiedel sind 14 neue Fälle gemeldet worden. Die 7 Tage Inzidenz liegt bei 306. Außerdem sind zwei Frauen im Zusammenhang mit dem Virus verstorben. Der Landkreis Tirschenreuth meldet seit Freitag 37 Neuinfektionen – die Inzidenz liegt hier bei 211. Der Vogtlandkreis steigt in der Inzidenz auf 247. Der Saale Orla Kreis liegt wieder leicht unter der 200er Marke.

Info Pilotprojekt:

Die Anmeldung erfolgt grundsätzlich weiterhin über die klassischen bekannten Wege. D.h. entweder telefonisch unter der Nummer 09281/57-777 oder online unter www.impfung-hoferland.de/voranmeldung.